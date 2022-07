Matrix Zmartwychwstania - jak wskrzeszono Neo i Trinity? Szkice koncepcyjne to pokazują

materiały prasowe

Finał filmu Matrix Rewolucje jednoznacznie pokazał, że Neo i Trinity nie żyją. Twórczynia serii Lana Wachowski podczas pracy nad filmem Matrix Zmartwychwstania wyjaśnia to prosto: Analityk wysłał swoje maszyny, by odbudowali ciała Neo i Trinity, a potem stworzono dla nich nowego Matrixa. Autor szkiców koncepcyjnych Emmanuel Shiu opublikował na Twitterze swoją pracę i widzimy na nich jak maszyny odbudowują ciała bohaterów. Tego na ekranie nie zobaczyliśmy.

Matrix Zmartwychwstania - szkice koncepcyjne

Matrix Zmartwychwstania

Przypomnijmy, że w 2021 roku Matrix Zmartwychwstania wszedł jednocześnie do kin i do platformy HBO Max w Stanach Zjednoczonych. Film był klapą w kinach, zbierając zaledwie 157,2 mln dolarów z całego świata przy budżecie 190 mln dolarów plus koszty promocji.

W obsadzie widowiska znajdują się Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Lambert Wilson, Christina Ricci, Jada Pinkett-Smith. Reżyseruje Lana Wachowski, która napisała również scenariusz produkcji do spółki z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem.