Premiera Zwyczajnej przysługi 2 mogła się nie odbyć przez Blake Lively? Reżyser: "To totalna ściema"

Zwyczajna przysługa 2 to nowy film od Prime Video, który jest kontynuacją czarnej komedii z 2018 roku. W obsadzie powraca Anna Kendrick oraz Blake Lively. W sieci pojawiły się niedawno spekulacje o tym, że premiera może nie dojść do skutku. Rzekomo Blake Lively odmówiła aktywnej promocji nadchodzącej produkcji z powodu swojego sporu prawnego i licznych kontrowersji wokół filmu It Ends with Us i jej osobistego starcia z Justinem Baldonim.

Naprzeciw plotek wyszedł Paul Feig, reżyser Zwyczajnej przysługi 2, który uspokoił widzów za pośrednictwem swojego konta X (wcześniej Twitter):

Przepraszam, ale to totalna ściema. Film jest skończony i niedługo będzie mieć premierę. Nie wierzcie w to, co czytacie w mediach społecznościowych w tych czasach.

Zwyczajna przysługa 2 - co wiemy?

Jest to kontynuacja czarnej komedii Zwyczajna przysługa z 2018 roku, która osiągnęła umiarkowany sukces komercyjny, zbierając 97 mln dolarów przy budżecie 20 mln dolarów.

Historia skupia się na Stephanie Smoothers (Kendrick) oraz Emily Nelson (Lively), gdy wyruszają na wyspę Capri we Włoszech. Celem jest ekstrawagancie wesele Emily z włoskim biznesmanem. Mamy oczekiwać, że z tym wszystkim będzie związana zdrada i morderstwo, a fabuła ma mieć pełno twistów, które na pewno zaskoczą.

Zwyczajna przysługa 2 - potencjalna data premiery nie została ujawniona.