Matrix: Zmartwychwstania - nowa zapowiedź. Łączy się z poprzednimi częściami

Matrix: Zmartwychwstania trafi do polskich kin już 22 grudnia. Film będzie kontynuował historię z pierwszego Matrixa, jednak nie ma to być tradycyjny sequel. Jednocześnie nikt nie ma zamiaru ignorować istnienia poprzednich części. Choć nie mamy na razie żadnych szczegółów na temat fabuły, to David Mitchell - scenarzysta widowiska - zdradził, że produkcja obali zasady blockbusterów i w pomysłowy sposób połączy wszystkie części. Dodał, że filmowi udało się osiągnąć kilka rzeczy, których nie oglądamy normalnie w kinie akcji.

Do Internetu trafiła nowa zapowiedź produkcji. Zobaczcie sami, co ma do zaoferowania następny Matrix.

Matrix: Zmartwychwstania - zapowiedź kontynuacji klasyka

Matrix: Zmartwychwstania - galeria zdjęć

Matrix: Zmartwychwstania - szczegóły filmu

Film reżyseruje Lana Wachowski. Do widowiska powracają tacy aktorzy jak Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), Jada Pinket Smith (Niobe), Lambert Wilson (Merovingian) i Daniel Bernhardt (agent Johnson). Za to nowymi członkami obsady są Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt i Brian J. Smith.

