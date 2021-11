Matrix: Zmartwychwstania - reżyserka ujawnia ważne elementy fabuły. Nowe zdjęcia i wideo

Fot. Entertainment Weekly

Matrix: Zmartwychwstania zadebiutuje w kinach pod koniec roku. Jest to kontynuacja historii opowiedzianej w pierwszym Matrixie, która osadzona jest 20 lat po wydarzeniach z tamtej produkcji. W świecie dwóch rzeczywistości — codzienności i tego, co się za nią kryje — Thomas Anderson będzie musiał raz jeszcze podążyć za białym królikiem. Wybór, będący iluzją, wciąż jest jedyną drogą do lub z Matrixa, który jest silniejszy i bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek wcześniej.

Z artykułu zamieszczonego na EW.com dowiadujemy się, że studio Warner Bros. każdego roku prosiło Siostry Wachowskie o nakręcenie kolejnej części. Przez długie lata odmawiały, ale w końcu wydarzenia w życiu Lany Wachowskiej sprawiły, że ta zdecydowała się na nakręcenie nowej odsłony. Podczas panelu w Berlinie wspomniała śmierć swoich rodziców oraz żal, który pojawił się przez to w jej życiu. Przyznała, że nie może mieć już mamy i taty, ale może mieć Neo i Trinity, prawdopodobnie dwie najważniejsze postacie w jej życiu. Keanu Reeves zapytany o to, dlaczego zgodził się powrócić do serii odpowiedział:

Mieliśmy twórców, którym chciałeś powiedzieć tak. Dostaliśmy materiał, w który chciałeś się zaangażować, aby dać z siebie wszystko, co potrafisz.

Dodatkowo reżyserka w rozmowie z EW.com potwierdziła, że przywiązanie do technologii oraz zagrożenie ograniczania subiektywnego postrzegania rzeczywistości, stały się ważnymi elementami fabuły nadchodzącego filmu. Neo znowu zamknięty jest w Matrixie, ale prześladowany będzie przez przeszłość, która nawiedza go w snach. Spotkanie z Bugs (Jessica Henwick), ma dać więcej wskazówek dotyczących tego, dlaczego Wachowska zdecydowała się na powrót do franczyzy.

Większość woli patrzeć na powierzchnię, ale będą ludzie tacy jak ja, którzy lubią to, co kryje się za zwierciadłem. Zrobiłam dla nich ten film.

Aktorzy dodali też, że film zaprezentuje "nowy ton" i "nowy wygląd" względem poprzednich odsłon. Ma być więcej humoru, ale nie oznacza to, że Neo będzie rzucał żartami w stylu Tony'ego Starka. Dalej jest niezwykle inteligentny, sprytny, ale też trzymający w napięciu i zabawny. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z filmu oraz z sesji z udziałem Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss dla Entertainment Weekly. Możecie je zobaczyć w galerii poniżej. Pod nią znajdziecie też nowy opublikowany spot promujący widowisko.

Matrix: Zmartwychwstania

W obsadzie powracają Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), Jada Pinket Smith (Niobe), Lambert Wilson (Merovingian) i Daniel Bernhardt (agent Johnson). Do obsady nowej części dołączyli Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt i Brian J. Smith.

Matrix 4 - premiera filmu w kinach w USA oraz na platformie HBO Max 22 grudnia.