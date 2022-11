Matthew Perry o walce z uzależnieniami: ukazała się autobiografia aktora

Źródło: materiały prasowe

Matthew Perry, aktor kojarzony przede wszystkim dzięki lekko komediowej roli w legendarnych Przyjaciołach, w prawdziwym życiu borykał się z poważnymi problemami. Między innymi o tym pisze w swojej autobiografii.

W książce Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz Perry wyciąga dłoń do każdego, kto zmaga się z uzależnieniami. To bezlitośnie szczera, poruszająca i pełna niewymuszonego humoru opowieść, na którą czekali fani aktora.

W brutalnie szczerych, ujmująco zabawnych, ale też niosących potężne przesłanie nadziei i wytrwałości, wspomnieniach gwiazda Przyjaciół zabiera nas za kulisy telewizyjnego serialu i swoich zmagań z uzależnieniami. Już otwierające książkę słowa sugerują, że nie będzie to banalna lektura:

Cześć, mam na imię Matthew, chociaż być może znacie mnie pod innym imieniem. Przyjaciele mówią na mnie Matty. Powinienem już nie żyć.

Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz ukazali się dzisiaj nakładem wydawnictwa W.A.B. Książka liczy 302 strony.

Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz - okładka i opis

Źródło: GW Foksal

W niezwykłej historii, jaką tylko on mógł opowiedzieć – w jedyny w swoim rodzaju, szczery, przezabawny i poufały sposób – Matthew Perry relacjonuje bez ogródek swoje życie w rozbitej rodzinie, w której się wychował i która pozostawiła go samemu sobie, spowiada się z marzeń o sławie, odsłania rozsadzającą go pustkę, niemożliwą do zapełnienia nawet wtedy, gdy spełniło się jego największe pragnienie.

Szczegółowo opisuje ukojenie, które odnalazł w trzeźwości, dzieli się przemyśleniami na temat wszechobecności Przyjaciół, przytacza anegdoty o swoich kolegach z planu oraz gwiazdach, z którymi miał okazję się zetknąć. W przesyconych szczerością, samokrytycyzmem i charakterystycznym humorem wspomnieniach Perry kreśli barwny i drobiazgowy obraz swojej walki z uzależnieniami – walki nieustającej, mimo że z pozoru jest człowiekiem, któremu niczego nie brakuje.