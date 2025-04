Serial Maul: Shadow Lord zaskoczy? Mroczniejsze spojrzenie byłego Sitha na Imperium

fot. materiały prasowe

Maul: Shadow Lord to nowy serial animowany, który został ogłoszony podczas Star Wars Celebration. Obecny na miejscu portal Collider porozmawiał z odtwórcą tytułowej roli, Samem Witwerem, o tym, czego mamy się spodziewać.

Zdradził, że historia rozgrywa się rok po wydarzeniach z finału Wojen Klonów, czyli 18 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne Wojny: Nowa nadzieja. Co więcej, w tych czasach Maul trząsł przestępczą częścią galaktyki jako groźny gangster. To okres 16 lat życia w czasach Imperium, które nie zostały szczegółowo opisane poza gangsterskim epizodem w filmie Han Solo i finalnymi momentami doprowadzającymi do jego śmierci dwa lata przed częścią IV. O tym między innymi opowie serial.

Maul: Shadow Lord – Sam Witwer o serialu

Początki Imperium to nie były łatwe czasy dla gangsterów, i organizacja Maula również ucierpiała. Szkarłatny Świt jednak przetrwał, a Maul rozwinął działalność syndykatu w czasach Imperium. W czasie akcji serialu organizacja ma zaledwie rok.

– Historia rozgrywa się rok po Wojnach Klonów. Mamy sytuację, w której wszyscy zostali zniszczeni przez klony, a organizacja Maula również nie wytrzymała tej presji. Wciąż ma swoich ludzi, ale nie działa to tak jak wcześniej, więc w tym aspekcie było to druzgocące. Wszyscy się boją, są niepewni, a on patrzy na tworzenie się Imperium, które wiedział, że nadchodzi. Nie sądził jednak, że będzie ono wyglądać właśnie tak. Znał tylko częściowo plan swojego mistrza. Wiedział o niektórych rzeczach, ale o innych już nie. Wiedział więc, że nadchodzi Imperium, ale nie oczekiwał tego, co zobaczył.

Aktor zapowiada, że w kontekście seriali animowanych w Star Wars: Maul - Shadow Lord poszli dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

– Jeśli robisz serial z perspektywy takiej postaci jak Maul, konieczne jest, by na ekranie był znajomy styl, ale trzeba go zmodyfikować, by pokazać, jak on postrzega świat. Jest to mroczniejsze, bardziej niebezpieczne – przez to, jak to wygląda, brzmi i jakie wywołuje emocje.

Tłumaczy, że jako klasycznie wytrenowany użytkownik Mocy Maul pochodzi z epoki pełnej magii i rycerzy. A teraz patrzy, jak Imperium wysysa całą magię i kolor z galaktyki. Jak indywidualność jest dławiona, a wszystko staje się zmechanizowane.

Porusza też ciekawe zagadnienie – Maul został wychowany do zabijania Jedi, i to też czynił w trakcie Wojen Klonów. Witwer zastanawia się, jak Maul się z tym czuje teraz, gdy Jedi już nie ma.

Maul: Shadow Lord – premiera w 2026 roku w Disney+.