Mavka i strażnicy lasu - dedykowany teledysk z utworem Roksany Węgiel już w sieci

fot. Maciej Olejniczak

Mavka jest duszą lasu. Jest piękna, opiekuńcza i pełna sił witalnych. Kiedy zaczyna wybudzać las z zimowego letargu, spotyka Łukasza, pierwszego człowieka w jej życiu. Zachwycona jego grą na flecie czuje, że ciągnie ją do niego, chce go lepiej poznać. Jednak robiąc to złamie obowiązujący leśne stworzenia zakaz kontaktowania się z ludźmi. Tego samego dnia pod Magiczną Wierzbą odbywa się ważna ceremonia. Najwyższe Duchy Natury mają wskazać, kto zostanie nowym Strażnikiem Lasu. Kiedy okazuje się, że wybór pada na Mavkę, dziewczyna jest w rozterce. Z jednej strony zyskuje moc rozkazywania naturze. Z drugiej – jej zadaniem będzie strzec lasu przed wszystkimi ludźmi.

Mavka i strażnicy lasu to film animowany, który trafi do kin w Polsce 4 sierpnia. W ramach promocji zadebiutował już teledysk z piosenką w wykonaniu Roksany Węgiel.

Roxie Węgiel - MAVKA. Pieśń Lasu

Kompozytorem utworu jest Artem Pyvovarov, a autorami tekstu: Artem Pyvovarov i Khrystyna Soloviy. Przy polskiej wersji pracowali: Roxie Węgiel i Kamil Bijoś (wokal); Dariusz Paprocki (słowa); Stefan Krzyżanowski (nagranie i miks) oraz producentka Agnieszka Kołodziejczyk i kierownik muzyczny Adam Krylik. Poniżej możecie zobaczyć jeszcze zdjęcia od kulis powstawania teledysku:

MAVKA. Pieśń Lasu - kulisy kręcenia teledysku

Roksana Węgiel - Pieśń lasu