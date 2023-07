LEGO Half-Life 2 to prawdopodobnie jeden z najbardziej zaskakujących modów do gry. Zobaczcie zwiastun

fot. Valve / Not Dave or Daniel

Half-Life 2 w listopadzie przyszłego roku obchodzić będzie 20. urodziny, ale dla wielu graczy nadal jest to jedna z najważniejszych i najlepszych produkcji w historii. Nie brak też osób, które w dalszym ciągu tworzą do niej nieoficjalne modyfikacje, a jednym z takich twórców jest użytkownik o pseudonimie Not Dave or Daniel, który stworzył moda zatytułowanego LEGO Half-Life 2, wprowadzającego do gry słynne minifigurki duńskiej firmy. Co ciekawe autor wykorzystał modele LEGO bohaterów serialu Breaking Bad, Waltera White'a i Jesse'go Pinkmana, które powstały z myślą o Garry's Mod.

Połączenie "plastikowych" modeli i realistycznych lokacji wypada naprawdę interesująco. Możecie przekonać się o tym, oglądając poniższy zwiastun LEGO Half-Life 2. A jeśli przypadnie on Wam do gustu, to możecie znaleźć wspomnianą modyfikacje w warsztacie Steam i zainstalować ją za darmo. Musicie jednak pamiętać, że do działania wymaga ona zainstalowanej pełnej wersji HL2.