Avengers - aktorzy MCU rzeźbią ciała, my oglądamy ich trening. Ten ranking ma zaskakującą liderkę

Avengers z MCU to nie tylko bohaterki i bohaterowie małego i wielkiego ekranu - dla niektórych z nas to także wzór do naśladowania w zupełnie rzeczywistym życiu. Choćby na polu pracy nad własną sylwetką i treningu fizycznego; popularność materiałów wideo, w których ekranowi Mściciele rzeźbią swoje ciała, rośnie w ekspresowym tempie. Którzy z aktorów portretujących Najpotężniejszych Herosów na Ziemi dają nam jednak w tej materii największą inspirację i których ćwiczenia fizyczne obserwujemy najczęściej?

Z pomocą w znalezieniu odpowiedzi na te pytania przyszli specjaliści z serwisu LiveRugby Tickets, którzy na przełomie marca i kwietnia br. analizowali w sieci zachowania internautów, szukających jakichkolwiek materiałów pokazujących trening fizyczny Scarlett Johansson, Chrisa Hemswortha i ich kolegów i koleżanek z planu. Pod uwagę wzięto 8 najpopularniejszych Avengers, a o kolejności miejsc w rankingu decydowała liczba miesięcznych wyszukiwań danego aktora bądź aktorki wraz z frazami odnoszącymi się do rzeźbienia ciała.

Wyniki mogą zaskakiwać. W zestawieniu wcale nie zwyciężył Hemsworth, a dwoje aktorów zdystansowało konkurencję. Jesteśmy też niemal pewni, że temat pracy nad własną sylwetką wśród fanów MCU w najbliższym czasie wciąż będzie motorem napędowym niezliczonych dyskusji - okazją ku temu może być choćby szeroko już komentowana muskulatura Natalie Portman, która w filmie Thor: miłość i grom wcieli się w rolę Potężnej Thor.

Avengers - trening fizyczny aktorów i aktorek z MCU; których szukamy najczęściej?

8. Brie Larson (Kapitan Marvel) - liczba miesięcznych wyszukiwań: 3,2 mln; główne elementy treningu: podnoszenie ciężarów, taniec, wspinaczka, boks, sztuki walki