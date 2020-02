MCU bez Spider-Mana? Sony miało plan awaryjny. Tak twierdzi Tom Holland

Jakiś czas temu wydawało się, że MCU będzie musiało obejść się bez postaci Spider-Mana w swoich kolejnych filmach. Dla wielu fanów była to sytuacja katastrofalna, powstawały nawet specjalne petycje, które miały przywrócić Pajączka do Kinowego Uniwersum Marvela. Jak się jednak okazuje ten ruch mógł nie być wcale tak dotkliwy dla widzów. Tom Holland, który wciela się w Spider-Mana, zdradził, że producenci z Sony mieli naprawdę świetny pomysł na to jak poprowadzić historię bohatera bez udziału MCU. Aktor twierdzi, że Tom Rothman i Amy Pascal chcieli nakręcić film z takich rozmachem, na jaki zasługuje Pajączek.

Holland jednak od razu zaznaczył, że bardzo cieszy się, że Sony i Disney doszli do porozumienia w całej sprawie, dzięki czemu mógł wrócić do swojej rodziny w MCU. Aktor przypomniał sytuację, w której rozmawiał pijany przez telefon z Bobem Igerem z Disneya o powrocie Spider-Mana i stwierdził, że niedawno obiecał mu wypad na piwo, gdy Iger będzie w Londynie.