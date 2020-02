Venom 2 - efektowne wideo z planu. Tom Hardy i Woody Harrelson na nowych zdjęciach

Venom 2 to kontynuacja filmu Marvela i Sony z 2018 roku, który przyniósł na całym świecie 856 mln dolarów. Choć krytycy przyjęli go raczej chłodno, widzowie byli zadowoleni. Wciąż trwają zdjęcia do sequela, w którym Tom Hardy powróci w tytułowych rolach Eddiego i Venoma. Aktor opublikował na swoim Instagramie kolejne zdjęcia zza kulis, na których możemy zobaczyć m.in. jego, scenarzystkę Kelly Marcel i reżysera, Andy'ego Serkisa. Kolejne dwa zdjęcia opublikował fotograf Greg Williams. Widzimy na nich Toma Hardy’ego stojącego w deszczu, a także w towarzystwie Harrelsona. Oto one:

Na wideo z planu widzimy kaskadera, który w kombinezonie CGI zeskakuje na samochód. Najpewniej obserwujemy właśnie któregoś z symbiontów w akcji - i trzeba przyznać, że nawet w tej formie wygląda to spektakularnie.

https://twitter.com/DorisMeier22/status/1231687348842201088