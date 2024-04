MCU – Dan Stevens jest chętny wrócić do roli Legiona. Chciałby wspólną scenę z bohaterką Ant-Mana

fot. FX/Marvel

Jeszcze zanim Marvel Studios posiadało pełne prawa do decydowania nie tylko o filmach, ale również serialach, powstało wiele telewizyjnych produkcji z superbohaterami, które nie wchodziły w skład MCU. Jednym z nich był Legion z 2017 roku, który doczekał się trzech sezonów. Serial był szeroko chwalony przez widzów i wielu fanów z pewnością chciałoby powrotu Dana Stevensa do tej roli.

Legion - Dan Stevens chciałby wrócić do roli

W jednym z wywiadów przy okazji promowania jego najnowszego filmu Abigail, Stevens odparł, że chętnie wróciłby do roli Legiona. Aktor chciałby również mieć wspólną scenę z Kathryn Newton, która w Ant-Man i Osa: Kwantomania wcieliła się w Cassie Lang, córkę głównego bohatera.

Stevens ma nawet pomysł, jak obie postacie mogłyby się spotkać. Wystarczyłoby jedynie zmniejszyć Legiona do małych rozmiarów, co w świecie Marvela nie wydaje się przesadnie trudne.

https://twitter.com/MamasGeeky/status/1780838315828371648

Jakiś czas temu studio oficjalnie włączyło seriale z The Defenders Saga do swojego uniwersum, ale jak na razie plany dotyczące pozostałych telewizyjnych produkcji nie są znane. Legion należał do uniwersum mutantów od Foxa, które zostanie w pewnym sensie przywrócone w nadchodzącym Deadpool & Wolverine. Ciężko przypuszczać, czy po filmie dojdzie do jeszcze większej integracji tamtej serii z MCU.

