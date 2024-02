MCU - praca przy dokrętkach "niszczy duszę". Ten aktor chciał, by go zwolnili

fot. Marvel Studios

Reklama

Ray Winstone grał w filmie Czarna Wdowa główny czarny charakter, czyli generała Dreykova. Niedawno gościł w Radio Times, w którym podczas wywiadu poruszył kwestię pracy nad dokrętkami filmu MCU. Nie było to dla mnie miłe doświadczenie i wyjaśnił w szczegółach powody tego stanu rzeczy.

MCU - dokrętki to koszmar?

- Praca była w porządku aż do dokrętek. Wówczas odkrywasz, że na plan przyszło kilku producentów i twoja kreacja jest przesadzona, zbyt silna. Tak działa Marvel. To może niszczyć duszę, ponieważ czujesz, że naprawdę wykonujesz dobrą pracę. Dlatego powiedziałem im: "musicie znaleźć kogoś innego na moje miejsce, bo mam dość". Ostatecznie robisz to, bo kontrakt cię do tego zobowiązuje. W innym wypadku kończysz w sądzie. To tak jakby ktoś kopnął cię w jaja.

fot. materiały prasowe

Był to okres rządów krytykowanego za zniszczenie jakości MCU szefa Disneya, Boba Chapka, który zastąpił w latach 2020-2022 Boba Igera. Z różnych doniesień wiemy, że poza wydaniem nakazu na tworzenie multum treści, robił też inne rzeczy wpływające negatywnie na jakość. Najwyraźniej ta sytuacja mogła być jedną z nich.

Raya Winstone'a zobaczymy niedługo w serialu Dżentelmeni i filmie Dama.