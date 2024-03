MCU - Kristen Stewart nie chce grać u Marvela. Ale jedna osoba może ją przekonać

fot. materiały prasowe

Jedną z osób ze świata Hollywood, która nie chce zagrać u Marvela jest Kristen Stewart. Aktorka w podcaście Not Skinny, Not Fat przyznała, że czuje to samo, co Jodie Foster, która jakiś czas temu negatywnie wypowiedziała się o superbohaterskich filmach. Foster stwierdziła, że to jedynie faza, która wkrótce przeminie i dodała, że ma nadzieję, że ludzie będą mieli dość tych produkcji. Z kolei Stewart w wywiadzie wyznała, że dla niej wizja kręcenia filmu o superbohaterach wygląda jak jeden wielki koszmar.

Tylko Greta Gerwig może namówić Kristen Stewart na występ w filmie Marvela

Aktorka powiedziała, że jest jednak jedna osoba, która mogłaby zachęcić ją do udziału w filmie Marvela:

Prawdopodobnie nigdy nie wezmę udziału w filmie Marvela. Gdyby jednak Greta Gerwig poprosiła mnie o zagranie w filmie supebohaterskim, zrobiłabym to.

Obecnie Greta Gerwig zaangażowana jest w nową ekranizację Opowieści z Narnii, którą tworzy dla Netflixa. Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Z kolei Kristen Stewart przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć do Rosebushpruning w reżyserii Karima Aïnouza. Jeszcze w tym roku aktorkę zobaczymy w Love Lies Bleeding, które niedawno trafiło do amerykańskich kin, jak również w Sacramento od Michaela Angarano.

