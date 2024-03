MCU - Lashana Lynch dołączy do X-Menów? Aktorka o przyszłości swojej bohaterki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Reklama

Lashana Lynch miała okazję powtórzyć swoją w Marvels. Dokładniej w scenie po napisach, w której zagrała kolejny wariant Marii Rambeau, gdzie poznała swoją córkę z Ziemi-616, po tym, jak Monica trafiła do świata, gdzie żyją X-Meni. Twórcy filmu zasugerowali, że Binary może być członkinią mutantów prowadzonych przez Profesora X. W najnowszym wywiadzie została zapytana, czy jest szansa, aby oficjalnie dołączyła do X-Menów i pojawiła się w szykowanym już nowym filmie o przygodach mutantów.

Czy Lashana Lynch powróci do roli Binary w filmie X-Men?

Lynch odpowiedziała, że nie wie, czy można ją uznać za członkinię X-Menów, gdyż nikt jej takiej informacji nie przekazał:

Nawet teraz zadaję sobie pytanie: „Czy jestem?”. W ogóle mnie o tym nie poinformowali, nie rozmawialiśmy na ten temat. Wydaje mi się, że na planie byłam obecna jeden dzień, co jest szalone, jak na to, jaki wpływ to wywarło.

Następnie aktorka odpowiedziała, czy pojawi się w przyszłości u boku X-Menów:

Nie wiem. Kiedyś niewiedza była dla mnie pewną przeszkodą, bo lubię wiedzieć, co nadchodzi i planować, ale teraz podoba mi się to, że nie wiem. Uwielbiam to, że nie wiedziałem, że to się stanie. […] Prawdopodobnie mieli to wszystko wcześniej zaplanowane.

Naprawdę nie wiem, co będzie dalej, ale myślę, że biorąc pod uwagę kierunek, w jakim zmierza franczyza, w naturalny sposób będzie to ekscytujące. Nie mogę się doczekać, w którą stronę to pójdzie dalej.

Marvels – film jest już dostępny w ofercie Disney+.

Największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU - wielu z tych grzechów wybaczyć nie można