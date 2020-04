MCU - jak długo potrwa zawieszenie prac nad filmami i serialami? Tytuły Disney+ będą opóźnione

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios zawiesił prace na planach w połowie marca, gdy pandemia koronawirusa zaczęła paraliżować cały świat. Wiele osób zastanawiało się, jak wpłynie to na produkcje MCU, ponieważ wstrzymano zdjęcia nad filmem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings oraz serialami WandaVision, Loki i The Falcon and the Winter Soldier.

Według dziennikarza Charlesa Murphy'ego, którego doniesienia przeważnie się sprawdzają, przerwa w pracach Marvel Studios potrwa do września 2020 roku. Jego źródła donoszą, że taką decyzję podjęli włodarze studia. A wcześniej informowaliśmy, że Marvel Studios na czas pandemii całkowicie zawiesza swoją pracę.

Z uwagi na to, że The Falcon and The Winter Soldier oraz WandaVision nie są skończone, wątpliwe jest, że premiery odbędą się w zaplanowanych terminach. Odpowiednio były to sierpień i grudzień 2020 roku. Najpewniej będą opóźnione. A to też będzie mieć wpływ na premierę Lokiego, nad którym prace przerwano w trakcie zdjęć oraz Spider-Man 3, do którego zdjęcia miały ruszyć w lipcu 2020 roku, a premierę wstępnie ustalono na lipiec 2021 roku. W planach są też dokrętki do The Eternals. A siła rzeczy kolejne tytuły MCU również później wejdą na plan. Na razie Marvel Studios nie ogłosił, jaki to będzie mieć wpływ na premiery seriali, ale wniosek nasuwa się sam.

Przypomnijmy, że premiera każdego filmu MCU została opóźniona. Począwszy od Czarnej Wdowy, która ma pojawić się w listopadzie 2020 roku. Poniżej spis aktualnych dat premier filmów i seriali 4. fazy MCU.

4. Faza MCU - premiery