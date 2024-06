Ta postać z filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum w MCU? Może pojawić się w wersji aktorskiej

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

@Cryptic4KQual z reguły publikuje informacje o czasie trwania filmów oraz o zwiastunach - zawsze trafne i potwierdzające się. Okazjonalnie jednak wchodzi na temat zakulisowych planów o projektach Marvela i tym razem dotyczą one postaci z filmu animowanego Spider-Man: Poprzez multiwersum

Nowy Spider-Man w MCU?

Według jego informacji Marvel Studios chciało wprowadzić do MCU w wersji aktorskiej Miguela O'Harę, którego w animacji grał Oscar Isaac. Znany on jest także jako Spider-Man 2099. Czytamy, że z uwagi na jego wiedzę o multiwersum, o której wiemy z kinowego hitu, miałby zawiązać sojusz z jednym z wariantów czarnego charakteru zwanego Kang Zdobywca. Jego motywacją miałaby być chęć osiągnięcia stabilności w multiwersum. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że Marvel chce dodać potężnego złoczyńcę, który miałby być zagrożeniem obok Kanga, więc prawdopodobnie to jest część tego planu. Niestety, ale jego źródła donoszą, że na ten moment Sony nie zgodziło się na to, sądząc, że pożyczenie od nich takiej postaci to za dużo. Nie wiadomo, czy Marvell będzie nadal chciał z nimi negocjować w tym temacie.

@Cryptic4KQual twierdzi jedna, że pomimo tego, podobno są plany na to, by Miguel O'Hara pojawił się w wersji aktorskiej z nową drużyną. Być może samo Sony Pictures będzie chciało do tego doprowadzić.

