MCU - pastisz Ligi Sprawiedliwości w uniwersum? Plotka intryguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Informacja dotyczy grupy postaci z komiksów Marvela znanej jako Squadron Supreme. Swego czasu plotka mówiła, że mogą się pojawić w 2. sezonie Lokiego, ale według dziennikarza KC Walsha, którego informacje często się sprawdzały, tam ich nie zobaczymy. Dowiedział się jednak, że Marvel Studios na pewno chce ich wprowadzić do uniwersum, ale nie nastąpi to w Avengers: The Kang Dynasty, jak ludzie spekulowali. W jednym z tweetów w dyskusji Walsh wrzucił grafikę z komiksowymi Thunderbolts, więc wielu odbiera to jako jego odpowiedź na to, w którym filmie ich zobaczymy.

Kim są Squadron Supreme?

Ta grupa jest uważana za pastisz Ligi Sprawiedliwości z komiksów DC. W jej skład wchodzą Doctor Spektrum (pastisz Green Lantern), Blur (Flash), Nighthawk (Batman), Hyperion (Superman) oraz Thundra i Warrior Woman, które są w różny sposób pastiszem Wonder Woman.

Na ten moment nie wiadomo, jaki może być pomysł fabularny na wprowadzenie tych postaci. Jest to plotka, której nikt nie dementuje, ani nie potwierdza.