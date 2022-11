Kapitan Ameryka 4 - Czerwony Hulk zostanie prezydentem USA? Plotka zaskakuje. 5. faza MCU zakończy się z hukiem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiła się nowa plotka na temat Kapitana Ameryki 4. Dotyczy zaskakującej roli, jaką miałby odegrać w filmie generał Ross, antagonista znany z innych widowisk Marvela.

Poza tym David Harbour, który wcieli się w postać postać znaną jako Red Guardian w Thunderbolts, po raz kolejny zapowiedział w wywiadzie, że produkcja zakończy 5. fazę MCU potężnym akcentem. Jego wypowiedź znajdziecie poniżej.

Generał Ross zostanie nowym prezydentem USA w MCU?

W Kapitanie Ameryce 4 ma powrócić kilku bohaterów, powiązanych z postacią Hulka, w tym generał Ross, który był drugorzędnym antagonistą w takich filmach jak Incredible Hulk czy Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Tym razem zagra go jednak Harrison Ford.

Insider Daniel RPK twierdzi, że generał Ross w Kapitanie Ameryce 4 będzie nie tylko Czerwonym Hulkiem, ale i nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

To jednak wciąż plotka i niepotwierdzone informacje.

Jak Thunderbolts zmieni MCU?

David Harbour w wywiadzie z Brandonem Davisem z portalu ComicBook.com zdradził, czego fani mogą oczekiwać po filmie Thunderbolts, który zamyka 5. fazę MCU. Na pytanie, czy przeczytał scenariusz do filmu, odpowiedział:

Jeszcze nie przeczytałem scenariusza, ale powiedziano mi, jaki będzie główny wątek i jak potoczy się historia w filmie - brzmiało to naprawdę dobrze i oryginalnie. Z tego, co mi opisano, będą fajne sceny walk i elementy komediowe, no i coś w stylu "spuszczenia bomby" na uniwersum. To tym bardziej ekscytujące w kontekście tego, że ta produkcja zamyka 5. fazę MCU.

David Harbour już wcześniej powiedział Gizmodo, że "spuszczą bombę" w filmie, choć nie wiemy, co może to dokładnie oznaczać. Biorąc pod uwagę fakt, że wspomniany wyżej generał Ross ma pojawić się także w Thunderbolts, być może zagadka jest z nim związana. Jak myślicie?

