Marvel - najtrudniejsze sceny po napisach filmów MCU. Ich wyjaśnień szukacie w sieci najczęściej

Marvel

Marvel sprawił, że sceny po napisach z biegiem czasu stały się zupełnie normalnym zjawiskiem dla wszystkich odbiorców popkultury - nie da się ukryć, że ton temu procesowi nadawały przede wszystkim filmy MCU. Składa się jednak tak, że nawet dziś wiele ze wspomnianych wyżej sekwencji sprawia widzom trudności w odbiorze. Serwis Top 10 Casinos postanowił więc sprawdzić, które ze scen po napisach z odsłon Kinowego Uniwersum Marvela najczęściej wymagają wyjaśnień.

Metodologia badania była następująca: odpowiedzialni za nie dziennikarze, posiłkując się internetowym narzędziem Ahrefs Keyword Explorer, analizowali popularność konkretnych scen po napisach filmów MCU w wyszukiwarce Google, wpisując kolejno: tytuł produkcji, rozmaite angielskie frazy odnoszące się do samej sekwencji (np. "post credits", "end credits scene", "after credits scene", "hidden scene", "secret scene", itd.) oraz słowo "explained" bądź wyrazy bliskoznaczne. Pod uwagę wzięto okres od 8 października do 8 listopada br.; niezwykle istotne jest to, że badanie dotyczy wszystkich scen po napisach danego filmu łącznie - autorzy nie rozbijali ich na poszczególne sekwencje.

Wyniki analizy mogą zaskakiwać. Choć na czołowych miejscach zgodnie z przypuszczeniami uplasowały się najnowsze odsłony MCU (z jednym, niezwykle istotnym wyjątkiem, o czym przekonacie się niżej), nieoczekiwanie wysokie pozycje w tym rankingu zajęły choćby Doktor Strange z 2016 roku czy Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Marvel - najtrudniejsze do zrozumienia sceny po napisach filmów MCU

29. Incredible Hulk - łączna miesięczna liczba wyszukiwań sceny/scen po napisach: 580