MCU jest tworzone bez planu? Zaskakujące słowa reżysera Avengers: Koniec gry

Pomimo wielu filmów i seriali należących do MCU, czyli świata Avengers wygląda na to, że to wszystko jest tworzone bez jakiegoś określonego planu. Fani żyją w przekonaniu, że Marvel Studios ma rozbudowany plan na lata i dlatego realizacja kolejnych powiązanych ze sobą produkcji tak bardzo się sprawdza. Joe Russo w rozmowie z Deadline twierdzi jednak, że jest inaczej. Mówi otwarcie: nie ma planu.

MCU bez planu

Tak tłumaczy prace Kevina Feige, szefa Marvel Studios.

- W Marvelu działa to tak i jestem pewny, że kiedyś ktoś będzie w szczegółach o tym powie, ale częścią genialności Kevina jest to, że tak naprawdę nie ma planu. Jest pomysł, ale nie możesz mieć planu, jesli film, który tworzysz okaże się klapą. Nie ma planu po takiej produkcji, prawda?

Russo, czyli współreżyser Avengers: Koniec gry tłumaczy, że jeśli film odnosi sukces, za kulisami panuje duży entuzjazm. Wówczas ekipa z Marvel Studios zastanawia się, co jeszcze mogą zrobić i tak według niego powstają nowe pomysły. A cały czas towarzyszy im nadzieja, że jeśli zrobią wszystko prawidłowo, mogą dojść do oczekiwanych przez nich historii. Tak mieli tworząc pierwsze filmy i gdzieś tam myśląc o Wojnie bez granic i Końcu gry.

- Wiele rzeczy wymyślaliśmy pomiędzy kolejnymi filmami. Niektóre najlepsze decyzję o rozwoju historii czy nawiązaniach do przeszłości wymyśliliśmy po fakcie.

Za przykład podaje film Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz i scenę z Zolą, który mówi mu o Buckym i widać tam, że rodzice Starka zostali zabici. Była to sugestia, że jest to powiązane z Zimowym żołnierzem, ale Russo przyznaje, że było to przypadkowe. Dopiero po filmie pracując nad Wojną Bohaterów stwierdzili, że ten pomysł można tak wykorzystać, choć wcześniej tego nie wiedzieli. Russo uważa, ze wymyślanie na bieżąco kolejnych pomysłów to największa frajda i sugeruje, że to tajemniczy sos Marvela decydujący o sukcesie.

Przez lata było wiele dowód na to, że nie ma sztywnego planu na rozwój uniwersum. Choćby historia z Wojny bez granic i Końca gry na początku miała być jednym filmem, a potem rozbili go na dwa.

Następny film MCU to Doktor Strange w multiwersum obłędu, który trafi do kin 6 maja 2022 roku.

