Powstanie kolejny sequel WandaVision? Ponoć MCU pracuje nad serialem o synu Scarlet Witch!

Pojawiła się ciekawa plotka ze świata MCU. Znany insider DanielRPK twierdzi, że Marvel Studios pracuje nad nowym serialem, który miałby opowiadać o Tommym aka Speedzie - jednym z synów Scarlet Witch, którego mieliśmy już okazję poznać w WandaVision.

Możliwe, że przyczynił się do tego sukces To zawsze Agatha, która mimo małego budżetu, może pochwalić się naprawdę dobrymi wynikami oglądalności. Szczególnie, że nowy serial ma być bezpośrednim sequelem do solowej serii Kathryn Hahn i WandaVision. Najwyraźniej Marvel Studios uważa, że warto nadal rozwijać ten zakątek MCU, do którego będzie należeć także nienazwany projekt o Visionie.

Poniżej potencjalne spojlery do serialu To zawsze Agatha!

W serialu To zawsze Agatha przedstawiono postać tajemniczego Nastolatka. Fani wierzą, że okaże się jednym z synów Scarlet Witch, a dokładnie Billym Kaplanem aka Wiccanem. Gdyby to okazało się prawdą, chłopak mógłby zażyczyć sobie na końcu Drogi Wiedźm, by ta pokazała mu, gdzie jest jego brat. A to z kolei mogłoby nas zaprowadzić do kolejnej serii, skupionej na poszukiwaniach Tommy'ego.

