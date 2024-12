Co dalej z Władcą Pierścieni? Anime, pojedyncze filmy, a może nowa, epicka trylogia?

Marka Władcy Pierścieni zyskała w ostatnim czasie drugie życie. Nie tylko 2. sezon Pierścieni Władzy odniósł spory sukces jeśli chodzi o oglądalność, ale też niedługo w kinach pojawi się anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Nie można też zapomnieć o zaplanowanym filmie aktorskim Hunt for Gollum, który miałby opowiadać historię Aragorna. Prawdopodobne jest, że Ian McKellen oraz Viggo Mortensen powrócą do swoich ról.

Jakie są dalsze plany? Philippa Boyens na łamach wywiadu z The Playlist postanowiła na to odpowiedzieć.

Jest bardzo dużo możliwości. Jest tego naprawdę dużo.To, co udowodniła nam Wojna Rohirrimów to, że w świecie Władcy Pierścieni dobrze sobie radzą oddzielne, pojedyncze historie. I przez to, że zakochałam się w tej formie sztuki - bardzo chciałabym zobaczyć kolejne anime z tego świata. Ale to zależy od publiczności - nie tylko filmów Petera Jacksona, ale też anime z całego świata. Interesuje mnie tylko to, co oni będą myśleć.

Jesteśmy w rękach publiczności. Jeśli widownia ma apetyt, to mamy w kieszeni więcej historii. Jest cała masa historii, które czekają, żeby je opowiedzieć. Jest też wiele nowych pomysłów. Osobiście po Hunt for Gollum chciałabym się skupić na pojedynczych historiach. I dopiero później, jeśli znajdziemy takie ambicje oraz opowieść, która będzie pasowała do epickiego formatu, zrobić coś w stylu trylogii Petera Jacksona.