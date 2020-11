MCU - Spider-Man z gier Sony i złoczyńca z filmu Raimiego mogą pojawić się w kinie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na początek plotka z solidnego źródła jakim jest Geeks Worldwide. Dotyczy ona filmu Spider-Mana 3. Twierdzą oni, że w filmie pojawi się Doktor Octopus ze Spider-Mana 2 w reżyserii Sama Raimiego. Alfred Molina podobno jest już na planie i trenuje choreografię scen kaskaderskich i kręci swoje sceny od kilku tygodni.

Oznaczać to będzie, że w filmie Spider-Man 3 na pewno kluczem będzie multiwersum, czyli alternatywne światy. Wiemy, że będzie Jamie Foxx z Niesamowitego Spider-Mana 2 i, jeśli to się potwierdzi, Octopus ze Spider-Mana 2. Jednak plotka w obu przypadkach wskazuje na coś ważnego: nie ma 100% pewności, że te wersje postacie będą zgodne z tymi z tych filmów. Mogą być to ci sami aktorzy, te same postacie, ale w nowej wizji. Może z jeszcze innej alternatywnej rzeczywistości? Ale to już spekulacja.

Wielu fanów spodziewa się w MCU pojawienia się Spider-Manów w wykonaniu Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda. Według śledztwa Charlesa Murphy'ego być może zobaczymy jeszcze Spider-Mana.... z gier Playstation. John Bubniak, oryginalna twarz Petera Parkera (zmieniono go w remasterze gry) zasugerował w mediach społecznościowych, że coś jest na rzeczy. Do tego niedawno leciał do pracy do Wielkiej Brytanii, w której niebawem rozpoczną się zdjęcia do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Na razie to ciekawe spekulacje, bo nawet jeśli Bubniak pojawi się w filmie, może być to tylko easter egg dla fanów, a nie jako postać z gier.

