MCU - jaką superbohaterkę chciałaby zagrać Sydney Sweeney? Chyba mamy odpowiedź

Sydney Sweeney, znana z popularnego serialu młodzieżowego Euforia, chciałaby dołączyć do MCU. I chyba ma już na oku jedną konkretną superbohaterkę, w którą chciałaby się wcielić. Nie powinno was zaskoczyć, o kogo chodzi.

Aktorka już niedługo dołączy do uniwersum Marvela - wcieli się w Julię Carpenter w filmie Madame Web dla Sony Pictures. Produkcja nie jest jednak częścią MCU. Wygląda jednak na to, że nie wszystko jest stracone. Sydney Sweeney w rozmowie z portalem Variety na pytanie, czy chciałaby, by jej wersja Julii Carpenter, aka Spider-Woman, dołączyła do MCU, odpowiedziała, że tak, po czym wzięła długi łyk herbaty.

Variety zauważyło, że aktorka odpowiedziała ze "wzruszeniem ramion", a jednocześnie "uśmiechnęła się porozumiewawczo". Wielu fanów założyło w związku z tym, że coś może być na rzeczy. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jakie możliwości pojawiły się po otworzeniu bram multiwersum w MCU.

Warto wspomnieć, że aktorka jest wielką fanką MCU. W rozmowie z portalem Total Film przyznała, że widziała Avengersów ponad 20 razy, a jej rodzina - a w szczególności rodzice - ciągle oglądają filmy superbohaterskie. Dlatego tak ucieszyło ją dołączenie do obsady Madame Web.

