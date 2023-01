MCU - zaskakujący autor księgi Darkhold. Ma to związek z cała Sagą Multiwersum

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Darkhold to potężna księga, która pojawia się w MCU pierwszy raz w serialu WandaVision. Dała ona potężną moc Wandzie, ale też wpłynęła na jej cechy charakteru i zaślepiona swoim celem chciała schwytać i posiąść moce Ameriki Chavez w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Po wydarzeniach z tej produkcji wiemy, że Wanda zniszczyła wszystkie księgi w całym multiwersum, ale to prawdopodobnie nie koniec tego wątku.

Z nowej plotki dowiadujemy się bowiem, że prawdziwym autorem księgi Darkhold w MCU jest sam Kang, który zadebiutuje w Ant-Man i Osa: Kwantomania. Nie ma pewności, co to oznacza dla demona Chthona, ale możliwe, że albo nigdy nie istniał, albo został zmanipulowany przez Kanga, ewentualnie Kang przepisał jego oryginalne pisma ze ścian Góry Wundagor. Źródło The Cosmic Circus zauważa, że w księdze symbole są podobne do tych, które pojawiały się w serialu Loki oraz w Doktor Strange w multiwersum obłędu. Powtarzającym się motywem są pierścienie, które natomiast powiązać można z Ms. Marvel i Shang-Chi. Jakie zatem będzie znaczenie napisania księgi przez Kanga? Być może było to jedno z narzędzi zdolnych do jego powstrzymania, ale Wanda nieświadomie pozbawiła herosów tej możliwości. Na ten moment należy traktować te informacje w kategoriach plotki, ale jeśli okażą się prawdą, to niektóre elementy układanki zaczynają nabierać rumieńców.

Przy okazji scooper DanielRPK podał, że Jonathan Majors nakręcił swoje sceny jako Kang do 2. sezonu serialu Loki, a zatem wiele wskazuje na to, że 5. faza MCU może wreszcie zawierać znacznie więcej powiązań między produkcjami.