MCU - jeden serial wprowadzi bezpośednio do Avenger 5. Produkcje Disney+ coraz ważniejsze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Tym razem przeciek pochodzi od niezawodnego portalu The Cosmic Circus, który ma świetną renomę po serii sprawdzających się informacji. Twierdzą oni, że nowy serial MCU, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy w pierwszej połowie stycznia 2023 roku, bezpośredni wprowadzów widzów do fabuły Avengers 5: The Kang Dynasty. Czytamy, że ma on połączyć kilka różnych wątków opowiadanych w MCU do tej pory i tym samym ukazać, jak to potem naturalnie przejdzie do Avengers 5. Jako że film zadebiutuje w maju 2025 roku, serial pewnie pojawi się w 2024 roku. Na razie oficjalnie nie został ogłoszony.

Strange Academy - co wiemy?

Według plotek mamy w tym serialu najpewniej zobaczyć Wonga oraz Americę Chavez, w których ponownie wcielą się Benedict Wong oraz Xochiti Gomez. Tytułowa akademia w komiksach to szkoła dla nowych użytkowników magii. Zostało to zasugerowane w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, więc najpewniej w jakimś stopniu zobaczymy jak Chavez uczy się używać swoich mocy w Kamar-Taj. A z uwagi na koncept multiwersum wiemy, że America jako osoba z mocą przenoszenia się pomiędzy alternatywnymi światami równoległymi, będzie kluczowa w walce z Kangiem Zdobywcą.

Tajna wizja i Armor Wars

Don Cheadle podczas jednego z wywiadów zdradził, że Tajna Inwazja także odegra ważną rolę w rozwoju MCU. W tym przypadku powiedział, że serial bezpośrednio wprowadzi do filmu Armor Wars. Przygotuje grunt i rozpocznie wydarzenia, które tam będą się rozgrywać.

Tajna inwazja - według plotek premiera może się odbyć w maju.