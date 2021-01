Przyszły złoczyńca MCU stłukł Iron Fista na kwaśne jabłko. Wcześniej zamordował smoka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W USA ukazał się pierwszy zeszyt nowej serii komiksowej Iron Fist: Heart of the Dragon. Tytułowy bohater już na początku swojej następnej podróży musiał zmierzyć się z jednym z kolejnych złoczyńców MCU, Taskmasterem, którego zobaczymy w filmie Czarna wdowa. Danny Rand z całą pewnością zapamięta to starcie: kolokwialnie rzecz ujmując, dostał w jego trakcie solidne bęcki.

W tym miejscu warto podkreślić, że Taskmaster nie posiada żadnych nadludzkich mocy. Dzięki swojej fotograficznej pamięci potrafi jednak w ekspresowym tempie przetwarzać i kopiować styl walki przeciwnika. To właśnie ta umiejętność pozwala mu brać się za łby z mistrzami pojedynków jeden na jeden z Kapitanem Ameryką na czele.

W nowej opowieści K'un-Lun zostało zaatakowane przez tajemniczą, niezwykle niebezpieczną hordę nieumarłych. Nawet stojący na straży Cytadeli Starożytnych smok znalazł się w niebezpieczeństwie; Iron Fist postanowił w pierwszej kolejności chronić mistycznego stwora. Sęk w tym, że gdy do niego dotarł, było już za późno.

Taskmaster nie tylko odnalazł smoka, ale zabił go na miejscu, wyrywając z jego cielska serce. Jak się później okazało, nieujawniony póki co mocodawca zlecił złoczyńcy zdobycie serc wszystkich smoków żyjących w Siedmiu Stolicach Nieba. Na tym jednak nie koniec: przykładając narząd potwora do własnej klatki piersiowej, Taskmaster stanął oko w oko z Iron Fistem.

Walka trwała ledwie chwilę; antagonista pokonał Randa i to w dodatku używając tylko jednej ręki. Nie chciał go ostatecznie zabić; wszystko wskazuje na to, że w chwili obecnej dąży jedynie do realizacji zadania. Nie jest jasne, kto je zlecił, ani w jaki sposób uśmiercenie smoka wpłynie na balans sił w Siedmiu Stolicach Nieba.

Zobaczcie plansze z komiksu: