Mecenas She-Hulk kontra Daredevil. Jest fragment nowego odcinka

fot. Disney+

Zgodnie z zapowiedziami dziennikarzy w 8. odcinku serialu Mecenas She-Hulk pojawi się w końcu oczekiwany Daredevil. Program Entertainment Tonight opublikował fragment, w którym widzimy starcie She-Hulk z Daredevilem, a poszło o klienta pani mecenas. Popularny superbohater ma tutaj żółty kostium, który wizualnie różni się od tego czerwonego, który miał w serialu Daredevil.

Mecenas She-Hulk - fragment

W rolę Daredevila ponownie wciela się Charlie Cox, który zadebiutował w tej roli w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Nigdy otwarcie tego nie sprecyzowano, ale raczej nie jest to ta sama postać, co w 3-sezonowym serialu. Raczej mamy do czynienia z jego alternatywną wersją, która zostanie w jakiś sposób dopasowana do MCU.

Przypomnijmy, że według zapowiedzi Daredevil następnie pojawi się w serialu Echo, a potem w swoim 18-odcinkowym serialu tworzonym przez Marvel Studios dla Disney+, czyli Daredevil: Born Again.

8. odcinek Mecenas She-Hulk to przedostatni w sezonie. Premiera w czwartek na Disney+.