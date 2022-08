Mecenas She-Hulk - easter eggi z 1. i 2. odcinka serialu. Wolverine, Milczenie owiec i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Swoją premierę miał już nowy serial Disney+ Mecenas She-Hulk, który wchodzi w skład MCU. W pierwszych dwóch epizodach produkcji pojawiło się wiele popkulturowych nawiązań. Postanowiliśmy je zebrać w poniższych galeriach. To easter eggi związane między innymi z widowiskami MCU oraz animacją Pixara. Możecie sprawdzić je poniżej.

Bohaterką produkcji jest Jennifer Walters, prawniczka i kuzynka Bruce'a Bannera. W czasie wypadku samochodowego kobieta ma styczność z krwią swojego kuzyna. To sprawia, że zyskuje moce podobne do Hulka. Przez to zostaje przyjęta do kancelarii, aby kierować wydziałem do spraw superludzi.

W tytułowej roli w serialu występuje Tatiana Maslany. Ponadto w obsadzie znajdują się Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth.

Mecenas She-Hulk - easter eggi z 1. odcinka:

Jennifer zyskuje moce She-Hulk w trakcie wypadku samochodowego. Bohaterka, widząc statek kosmiczny na drodze, gwałtownie skręca i wypada z szosy. Statek pochodzi z Sakaaru, planety znanej z filmu "Thor: Ragnarok", na której znajduje się ogromne koloseum do walk. Dla przypomnienia - Hulk był czempionem areny.

Mecenas She-Hulk - easter eggi z 2. odcinka