Mecenas She-Hulk - widzowie bombardują negatywnymi ocenami na IMDb. Tatiana Maslany mogła zagrać w innym filmie Marvela

Mecenas She-Hulk wreszcie zadebiutowała na Disney+. W główną rolę wciela się Tatiana Maslany, która została ogłoszona w tej roli przez branżowe portale jesienią 2020 roku. Aktorka skłamała jednak przecząc tym doniesieniom, a teraz w rozmowie z Elle Maslany wyjawiła, dlaczego to zrobiła. Wspomina sytuację ze śmiechem, dodając, że nie wiedziała wtedy, co wolno jej powiedzieć i zdecydowała zaprzeczać do momentu, kiedy oficjalnie jej angaż zostanie potwierdzony przez studio.

Powiedziała także, że początkowo nie była zbyt chętna na dołączenie do MCU.

Zawsze byłam nieufna wobec wejścia do tego uniwersum lub robienia czegokolwiek na taką skalę. Jest część mnie, która zawsze czuje się nieco bardziej komfortowo w mniejszym dziele. Po prostu najlepiej czuję się w rzeczach, które skupiają się na postaci i jest gwarancja współpracy nad tymi aspektami.

Okazało się także, że to nie była pierwsza sytuacja, kiedy Maslany była blisko Marvela. W rozmowie dla Comedy Bang Bang aktorka zdradziła, że starała się o rolę w filmie Venom, ale odrzucono jej kandydaturę. Przesłuchiwana była do roli Anne Weying, która ostatecznie trafiła do Michelle Williams.

Mecenas She-Hulk

Mecenas She-Hulk - bombardowanie ocen

W ostatnim czasie produkcje od Marvel Studios są bombardowane niskimi ocenami, między innymi na największej w sieci filmowej bazie IMDb.com. Powody są różne, ale głównie chodzi o wplatanie w filmy i seriale progresywnych wątków. Spotkało to Moon Knighta, Ms. Marvel, Eternals, a teraz także Mecenas She-Hulk. Recenzje krytyków na Rotten Tomatoes w większości są pozytywne, ale wielu widzów wystawia najniższe oceny. Z danych serwisu IMDb wynika, że głównie "jedynki" wystawiają mężczyźni powyżej 30 roku życia. W negatywnych reakcjach możemy przeczytać promowanie "sex positive" oraz innych feministycznych motywów.

