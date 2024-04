Mecenas She-Hulk - postać z serialu debiutuje w komiksach. Łączy ją coś z Wongiem?

fot. Disney+

Mecenas She-Hulk nie został ciepło przyjęty przez fanów Kinowego Uniwersum Marvela i nawet występ Daredevila w wykonaniu Charliego Coxa nie osłodził wrażeń niektórych z nich. Krytykowano bardzo wiele aspektów, od przesadnego humoru, słabych efektów specjalnych, aż po zwyczajnie głupkowaty scenariusz.

Mecenas She-Hulk - postać z serialu debiutuje w komiksach

W produkcji poznaliśmy wiele postaci, w tym Madisynn King, która była typową imprezowiczką, a w którą wcielała się Patty Guggenheim. Spora rzesza osób polubiła jednak postać albo chociaż jej uroczy wątek z Wongiem. Fani zauważyli chemię między dwiema postaciami i zaczęli nawoływać do tego, by relacja została popchnięta dalej. Mówiła o tym nawet scenarzystka, Jessica Gao:

Patty Guggenheim jest tak zabawna. Jest skarbem! I świetnie improwizuje. Oboje świetnie ze sobą zagrali, a moim celem od teraz jest zrobienie halloweenowego odcinka specjalnego z Wongiem i Madisynn.

Chociaż na to będzie musiała poczekać, tak w komiksach doszło do kolejnego debiutu postaci z MCU, czyli właśnie Madisynn King z Mecenas She-Hulk. Pojawi się ona w pełnej wersji komiksu What If...? Venom, a na razie dostępny jest jedynie fragment, który sugeruje, że komiksowa relacja Wonga i Madisynn kwitnie tak jakby sobie tego życzyli najgorliwsi fani.

fot. Marvel Comics via Looper