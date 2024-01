Mecenas She-Hulk - 2. sezon jednak powstanie? Te słowa dają fanom serialu nadzieję

Marvel/Disney+

Wczoraj donosiliśmy Wam, że szanse na powstanie 2. sezonu serialu Mecenas She-Hulk są naprawdę niewielkie. Nadzieję na tym polu straciła nawet wcielająca się w rolę tytułowej bohaterki Tatiana Maslany, która wprost stwierdziła, że "nie sądzi", aby kolejna odsłona serii powstała - jako powód podała ona przekroczenie budżetu.

W sieci pojawiły się jednak nowe informacje na ten temat. Dziennikarze serwisu Gizmodo powołują się na swoje źródło, które odnosi się do niedawnych słów Maslany:

Komentarze Maslany w zasadzie dobrze oddają całą sytuację, ale brakuje im szerszego kontekstu. Chodzi o to, że Bob Iger po powrocie do Disneya zmienił większość kierunków, w których podążał Marvel, i niemal wszystko zostaje poddane ponownej ewaluacji. Choć Marvel wciąż układa plan, nie oznacza to, że pomysł na stworzenie 2. sezonu She-Hulk został całkowicie porzucony. Po prostu w tym momencie wydaje się to nieco mniej prawdopodobne.

To samo źródło potwierdza, że największym problemem produkcji Disney+ faktycznie są kwestie finansowe. Jeśli Disney i Marvel dadzą zielone światło na realizację nowej odsłony serii, budżet na pewno zostanie zmniejszony.

