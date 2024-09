Polacy tworzą animację o wojowniczych dinozaurach. Poznajcie Mechozaury

fot. Rafał Wojtunik

Humanoidalne dinozaury wyruszające na krwawą krucjatę przeciwko swojemu bezwzględnemu władcy - co Wy na to? Z takim pomysłem na serial przychodzi krakowskie studio Laniakea Pictures. Animacja, przeznaczona dla dorosłych widzów, zostanie zaprezentowana na prestiżowym wydarzeniu branżowym Cartoon Forum w Tuluzie. Showrunnerami projektu zostali Douglas oraz Candie Langdale, którzy są również autorami scenariusza.

Mechozaurs. The Voice From Afar - co wiadomo o projekcie?

Fabuła serialu koncentruje się na potężnej, młodej wojowniczce Zinie, pragnącej pomścić swoją matkę. Wyrusza więc na krucjatę przeciwko tyranowi Nakatu, jednak nie jest świadoma, że okrutny władca planuje wykorzystać jej niesamowite moce, aby za ich pomocą przekształcić losy świata na swoją korzyść. Podczas swojej podróży Zina nawiązuje sojusz z Hiranu, nie wiedząc, że to właśnie on jest prawdziwym zabójcą jej matki. Wspólnie przemierzają krętą ścieżkę pełną bitew i zdrad, zmuszając Zinę do konfrontacji z głęboko zakorzenioną chęcią zemsty. Wojowniczka stanie przed wyzwaniem, które poprowadzi ją ku odkupieniu, mogącemu zmienić wszystko, w co niegdyś wierzyła.

Producentami są Mateusz Kowalczyk i Mikołaj Błoński ze studia Laniakea Pictures.