Smok Diplodok - zwiastun. Tak wygląda polska animacja, inspirowana komiksami Tadeusza Baranowskiego!

Pojawił się pierwszy zwiastun polskiej animacji Smok Diplodok, inspirowanej komiksami legendarnego Tadeusza Baranowskiego. W filmie familijnym zobaczymy przygody tytułowego Diplodoka, który postanawia opuścić rodzinne bagno, by rozwiązać zagadkę tajemniczej mgły. Zapowiedź jego epickiej przygody możecie zobaczyć poniżej.

Smok Diplodok - pierwszy zwiastun

Smok Diplodok - fabuła

Oficjalny opis filmu:

Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem (Szyc), zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem (Jakubik) i bystrą pilotką Entomologią (Kożuchowska) odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę... strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

Smok Diplodok - obsada, reżyser

Głosu bohaterom filmu użyczą Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc, Arkadiusz Jakubik, Mikołaj Wachowski, Piotr Polak oraz Helena Englert.

Za filmem stoją reżyser i scenarzysta Wojtek Wawszczyk oraz studio Human Film. Historia jest inspirowana komiksami legendarnego Tadeusza Baranowskiego. Projekt jest realizowany w koprodukcji z Telewizją Polską oraz współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Młode Horyzonty odpowiada za jego dystrybucję.

Smok Diplodok - data premiery

Smok Diplodok zadebiutuje w polskich kinach 4 października 2024 roku.