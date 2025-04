Fantastyczna Czwórka - nowy zwiastun ujawnia ogromny spoiler o Sue Storm. Silver Surfer nadciągnęła!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W trakcie CinemaConu zebranym na konwencie widzom pokazano nowy zwiastun tegorocznego filmu Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki. Materiał zdradził niezwykle istotny szczegół fabularny: portretowana przez Vanessę Kirby Sue Storm jest w ciąży, co siłą rzeczy zapowiada pojawienie się w MCU jej syna, wszechpotężnego Franklina Richardsa, który według spekulacji stanie się obiektem zainteresowania Galactusa. Po raz pierwszy zaprezentowano także żeńską wersję Silver Surfera.

Serwis Discussing Film opisuje nowy trailer w sposób następujący:

Zwiastun rozpoczyna się od ujęcia pokazującego tytułową rodzinę/grupę superbohaterów, którzy zostają zaproszeni do programu telewizyjnego. Dowiadujemy się, że Fantastyczna Czwórka działa już od dłuższego czasu w tym alternatywnym uniwersum MCU i jest uwielbiana przez społeczeństwo. Sue Storm (Vanessa Kirby) i Reed Richards (Pedro Pascal) przyjeżdżają spóźnieni na kolację z Johnnym Stormem (Joseph Quinn) i Benem Grimmem (Ebon Moss-Bacharach). Aby to jakoś zrekompensować, Sue ogłasza, że jest w ciąży. Johnny gratuluje parze, mówiąc, że jego siostra będzie wspaniałą mamą i jednocześnie żartując, iż Reed ma przed sobą dużo pracy.

W tym świecie wszystko wydaje się stabilne i bezpieczne, dopóki Silver Surfer (Julia Garner) nie przybywa na Ziemię i nie ostrzega Fantastycznej Czwórki, że ich uniwersum czeka nieuchronna zagłada. Cień Galactusa zaczyna nadciągać nad Nowy Jork, a Silver Surfer informuje bohaterów, że mają mało czasu, by uratować Ziemię przed zniszczeniem. Jeden ze zwykłych obywateli pyta Reeda Richardsa, czy wszystko będzie dobrze, na co protagonista odpowiada: "Nie wiem." Widzimy go pochłoniętego swoimi badaniami, wyraźnie obciążonego odpowiedzialnością za ich fundamentalne znaczenie.

Sue i Reed składają obietnicę dotyczącą przyszłości swojego dziecka, a następnie widzimy Reeda wygłaszającego przemówienie, w którym zapewnia zebranych, że Fantastyczna Czwórka ich ochroni. Zwiastun kończy się ujęciem Silver Surfer pędzącej na swojej ikonicznej desce, oddalającej się od płomieni powstałych w konsekwencji wybuchu.