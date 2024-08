fot. materiały prasowe

Do sieci trafił nowy zwiastun Megalopolis, który niedługo po publikacji wywołał masę kontrowersji. Powodem zamieszania były zawarte w materiale cytaty, mające rzekomo krytykować dzieła Coppoli, takie jak Ojciec chrzestny czy Czas Apokalipsy, które zostały docenione po latach. Na ekranie pojawiały się nazwiska krytyków, takich jak Pauline Kael, Andrew Sarris, Roger Ebert, Vincent Canby, John Simon, Stanley Kauffmann oraz Rex Reed. Pokazywana krytyka miała udowodnić, że również Megalopolis może stać się ponadczasowym dziełem, podobnie jak poprzednie filmy Coppoli. Okazało się jednak, że przedstawione cytaty nie były prawdziwe, co odkryły portale popkulturowe, takie jak Vulture. Ostatecznie Lionsgate zdecydowało się wycofać klip, co również potwierdził przedstawiciel studia.

Francisowi Fordowi Coppoli - Lionsgate natychmiast wycofuje nasz zwiastun filmu Megalopolis. Składamy szczere przeprosiny krytykom,i American Zoetrope za ten niewybaczalny błąd w trakcie procesu weryfikacji. Spie***yliśmy sprawę. Przepraszamy.

Megalopolis wzbudza kontrowersje

Klęska studia ze zwiastunem to nie jedyna kontrowersja, jaką Megalopolis wywołał przed swoją premierą. W lipcu Variety opublikowało raport dotyczący rzekomego zachowania reżysera na planie, które miało przekraczać granice etyczne. Do niektórych komentarzy osób uczestniczących w kręceniu dołączono klip, na którym Coppola całuje skąpo ubranych statystów. Tydzień później, kobieta widoczna na nagraniu przerwała ciszę, kwestionując relację spisaną na portalu. Określiła reżysera jako "profesjonalistę", a to, że ktoś ma takie nagranie, nazwała "niedorzecznością".