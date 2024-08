To ma być przełom dla kina! Pełny zwiastun science fiction Megalopolis

fot. materiały prasowe

Megalopolis to film, który ma być przełomem dla kina. Połowa recenzentów oglądających go podczas festiwalu w Cannes jest zgodna, że to wielkie i rewolucyjne dzieło, a druga połowa nazywa to chaotycznym gniotem. Osoby odpowiedzialne za marketing wysokobudżetowej produkcji Francisa Forda Coppoli, odnoszą się do tej drugiej grupy. Trailer rozpoczyna się od skrajnie negatywnych recenzji filmów reżysera, które dziś są uznawane za klasyki kina: Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy oraz Drakula. Czy tak też będzie z Megalopolis?

Megalopolis - zwiastun

Pełny zwiastun prezentuje się następująco:

Megalopolis - galeria

Megalopolis

Megalopolis - opis fabuły

Historia rozgrywa się na zniszczonej metropolii przypominającej Nowy Jork. Dochodzi do sporu, wynikającego z różnych spostrzeżeń na przyszłość. Z jednej strony mamy ambitnego, idealistycznego architekta (Adam Driver), a z drugiej jego zaprzysiężonego wroga, burmistrza miasta Franka Cicero (Giancarlo Esposito). Debata toczy się wokół tego, czy zbudować utopię z materiałów odnawialnych, czy może przyjąć strategię odbudowy na dotychczasowym poziomie, pełnym korupcji i pośrednictwa władzy. W centrum konfliktu stoi córka burmistrza, Julia (Nathalie Emmanuel), młoda kobieta, która dorastała w obliczu władzy i wciąż poszukuje sensu życia.

Megalopolis - premiera w Polsce odbędzie się 25 października 2024 roku.