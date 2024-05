Megalopolis może trafić do polskich kin. Jest dowód

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, po premierze Megalopolis na festiwalu w Cannes zainteresowanie filmem science fiction w reżyserii Francisa Forda Coppoli jest ogromne. Według ich źródeł dystrybutorzy z takich krajów i regionów jak Polska, Japonia, Chiny, Korea Południowa, Azja Południowowschodnia, Ameryka Łacińska i Bliski wschód negocjują umowy na emisję filmu w kinach.

Oznacza to, że ktoś z Polski chce to kupić i wszystko wskazuje na to, że zobaczymy to niekonwencjonalne dzieło na ekranach kin.

Megalopolis w kinach

Według Deadline do tej pory film Megalopolis został sprzedany do następujących miejsc: Australia, Beneluks, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Grecja, Węgry, Izrael, Maroko, Portugalia, Francja, Rumunia, Turcja, Skandynawia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Włochy i Hiszpania.

Megalopolis - opis fabuły

Historia rozgrywa się na zniszczonej metropolii przypominającej Nowy Jork. Dochodzi do sporu, wynikającego z różnych spostrzeżeń na przyszłość. Z jednej strony mamy ambitnego, idealistycznego architekta (Adam Driver), a z drugiej jego zaprzysiężonego wroga, burmistrza miasta Franka Cicero (Giancarlo Esposito). Debata toczy się wokół tego, czy zbudować utopię z materiałów odnawialnych, czy może przyjąć strategię odbudowy na dotychczasowym poziomie, pełnym korupcji i pośrednictwa władzy. W centrum konfliktu stoi córka burmistrza, Julia (Nathalie Emmanuel), młoda kobieta, która dorastała w obliczu władzy i wciąż poszukuje sensu życia.