Memetic - Seth Rogen wyprodukuje postapokaliptyczny horror o zabójczym memie

Memetic to komiks, który skupia się na temacie "uzbrojonego mema". Apokalipsa. Całkowita zagłada ludzkości w 72 godziny. Źródłem tej apokalipsy jest pojedynczy obraz w Internecie, „mem” w popularnym tego słowa znaczeniu. Mem, który wszystko zmienia. Historia skupi się na odpornym na niego młodym mężczyźnie nierozróżniającym kolorów, który próbuje odnaleźć się w postapokaliptycznym świecie i odnaleźć swojego chłopaka.

Jakkolwiek to brzmi - umowy są finalizowane. Lionsgate kończy negocjacje i wkrótce ma zabrać za adaptację tego specyficznego komiksu autorstwa Jamesa Tyniona IV. Będzie to horror/thriller post-apo. Produkcją zajmą się Seth Rogen wraz z Evanem Goldbergiem i Jamesem Weaverem. Mattson Tomlin, wschodzący scenarzysta, który wraz z Mattem Reevesem był współautorem skryptu do filmu The Batman, zajmuje się scenariuszem.

Na razie nie wiadomo, kiedy będzie premiera tego projektu oraz kto pojawi się w obsadzie. Jest to wstępny etap prac nad filmem. Seth Rogen i Evan Goldberg pokazali w serialu Preacher, że czują taki klimat.