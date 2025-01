Reżyser zdradza sekrety Grzeszników. Pomoc od Christophera Nolana i niespodziewany awans kompozytora

fot. Warner Bros.

Reklama

Wczoraj (tj. 28 stycznia 2025 roku) zadebiutował nowy, pełny zwiastun filmu Grzesznicy, w którym podwójną rolę odegra Michael B. Jordan wracający do współpracy z Ryanem Cooglerem, z którym tworzył już niejedną produkcję w przeszłości. Film był jednym z największych sekretów w Hollywood, a meandry jego fabuły nie zostały w pełni zdradzone. Reżyser nadal zasłania niektóre karty, ale postanowił rzucić trochę światła na konkretne elementy produkcji.

Pełny zwiastun filmu Grzesznicy. Tajne wampiry Hollywood

Reżyser zdradza sekrety Grzeszników

Ryan Coogler opowiedział o Grzesznikach w trakcie wirtualnej premiery zwiastuna. Oto najważniejsze informacje, które można wyciągnąć z jego wypowiedzi.

To wielogatunkowy film, dla którego wampiry to nie wszystko:

Pod względem gatunkowym ten film jest bardzo płynny. Przechodzi od jednego gatunku do drugiego. Tak, wampiry są jego częścią, ale to nie jedyny ponadnaturalny element. Chodzi o coś więcej niż tylko to.

Muzyka to bardzo istotny element całego filmu.

Tworzenie tego filmu było dla reżysera rodzajem terapii.

Do produkcji zatrudniono dwóch prywatnych przyjaciół Cooglera - bliźniaków. Byli oni konsultantami w kwestii scenariusza i aktorstwa, podpowiadając jak powinno się pisać takie relacje.

Grzeszników nakręcono kamerami 65mm, a radę w tym zakresie Coogler otrzymał od... samego Christophera Nolana

Ludwig Göransson

Kto jest najlepszym wampirem w popkulturze? [RANKING]