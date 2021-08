Nowy serial fantasy na podstawie aż 58-tomowego cyklu! Bohater LGBTQ z książki z 1989 roku?

Fot. deadline.com

Powstanie nowy serial fantasy na podstawie książkowej serii o Valdemarze autorstwa Mercedes Lackey. Prawa do adaptacji wykupiła wytwórnia Radar Pictures, która była odpowiedzialna za Jumanji kilka lat temu. Książkowy cykl zebrał ponad 58 tomów w trzydzieści lat, co daje dużo materiału do stworzenia niesamowitej fabuły. Pierwszy sezon zacznie się od trylogii Ostatniego maga heroldów, która obejmuje Sługę Magii opublikowanego w 1989 roku, Obietnicę magii i Cenę magii. Cykl zdecydowanie wyprzedził swoje czasy, portretując bohatera LGBTQ.

Fabuła skupia się na otwarcie homoseksualnym heroicznym protagoniście Vanyelu, który jest maltretowany przez ojca szlachcica. Chłopak zostaje przyjęty w Haven, gdzie jest wybrany na towarzysza Yfandesa, magicznego stworzenia podobnego do konia, który po związaniu się z Wybrańcem może wyzwolić ukryte w nim zdolności parapsychiczne i magiczne.

Kit Williamson, którą znamy ze stworzenia komedii EastSiders na Netflixie, a także Brittany Cavallaro, która napisała serię Charlotte Holmes, będą zajmowały się scenariuszem i produkcją serialu telewizyjnego. Ten duet zbliżył się do siebie właśnie dzięki książkom Mercedes Lackey, gdy obie chodziły do szkoły. Więc fani mogą mieć nadzieję, że seria Valdemar powstanie z pasji i miłości do ukochanej serii.