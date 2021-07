Aztlán - powstanie serial fantasy na podstawie komiksu o azteckim micie

fot. kickstarter.com

Aztlán to komiks, do którego scenariusz napisał Eduardo Ancer, a za stronę graficzną odpowiadał Carlos Fabian Villa. Jest opisywany jako mezoamerykańska epickie fantasy oparte na azteckim micie Pięciu Słońc. Historia jest opowiadana z wielu perspektyw: członków rodziny królewskiej, wojowników i łotrów. Rywalizują, żeby zebrać Maski Bogów Żywiołów, które mogą posłużyć do powstrzymania lub sprowokowania upadku obecnego porządku świata. Komiks został wydany niezależnie, dzięki akcji na Kickstarterze. Opublikowano go w czterech językach: hiszpańskim, angielskim, francuskim i nahuatl, czyli języku rdzennej ludności Ameryki Środkowej i Południowej, który był również używany przez Azteków.

Adaptacją komiksu zajmie się aktor i producent Wilmer Valderrama. Jego wytwórnia WV Entertainment kupiła prawa do Aztlán, żeby stworzyć serial telewizyjny wraz z CBS Studios. Valderrama będzie pełnić funkcję producenta wykonawczego z pomocą Kaitlin Saltzman. Źródła podają, że obecnie trwa poszukiwanie scenarzysty.

W poniższej galerii możecie zobaczyć, jak prezentuje się komiks.

Aztlan - komiks