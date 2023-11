Merry Little Batman - zwiastun dziwacznej animacji. Joker kradnie święta

fot. materiały prasowe

Reklama

Merry Little Batman to nowy projekt platformy streamingowej Prime Video, który w niecodzienny sposób pokaże historię Batmana, jego syna Damiana Wayne'a oraz ikonicznych złoczyńców z komiksów DC na czele z Jokerem, który kradnie święta. Filmowy projekt został wyreżyserowany przez Mike'a Rotha (Regular Show) na podstawie scenariusza Morgana Evansa (Teen Titans Go!) i Jase'a Ricciego (Batman: The Doom That Came to Gotham).

Celem tego świątecznego projektu inspirowanego hitem Kevin sam w domu jest wprowadzenie widza do nowego serialu animowanego.

Merry Little Batman - zwiastun

Wśród przeciwników Batmana pojawią się Joker, Riddler, Bane, Pingwin i Mr Freeze. Ta grupa została potwierdzona, ale raczej nie są to wszystkie postacie.

Merry Little Batman - obsada

Luke Wilson jest głosem Batmana, Yonas Kilreab gra Damiana, a James Cromwell wciela się w Alfreda. David Hornsby jest natomiast Jokerem,

Przypomnijmy, że postać Damiana Wayne'a wkrótce zadebiutuje w wersji aktorskiej. Ma być kluczowym bohaterem w filmie The Brave and the Bold.

Zobacz także: