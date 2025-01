Najlepsze filmy biograficzne wg. Forbesa. Oppenheimer w czołówce, ale to kto inny wygrał [RANKING]

fot. Universal Pictures/Warner Bros. Pictures

Na samym początku istnienia kina, filmy służyły przede wszystkim za sposób uwieczniania rzeczywistości w dłuższym formacie od zwykłego zdjęcia. Nie chodziło o tworzenie fantastycznych, wymyślonych historii, a nagrywanie żywego świata dookoła siebie. Prawdziwych zdarzeń oraz ludzi. Chociaż forma to wyewoluowała na przestrzeni wielu dekad, to filmy o prawdziwych, istniejących ludziach nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W ostatnich latach można wskazać swoisty boom na produkcje biograficzne biorące na tapet życiorysy znanych i popularnych muzyków. Jedna z nich, czyli Kompletnie nieznany, która opowiada o Boba Dylanie (w tej roli Timothée Chalamet) wkroczyła do polskich kin 17 stycznia 2025 roku.

Takie filmy powstają i powstawały nie tylko na temat muzyków, ale i innych ważnych postaci z historii. Politycy, sportowcy, naukowcy i nie tylko zostawali głównymi bohaterami takich dzieł. O popularności tego gatunku może świadczyć wielkie zainteresowanie, którym cieszył się Oppenheimer w 2023 roku. Mimo trzech godzin metrażu i bycia filmem dla dorosłych bez prawie żadnej akcji, produkcja zarobiła na całym świecie niemal miliard dolarów i otrzymała Oscara w kategorii Najlepszy film.

Czy produkcja Christophera Nolana jest najlepszym filmem opartym na życiorysie prawdziwej osoby? Sprawdźcie sami listę, którą przygotował Forbes.

Najlepsze filmy biograficzne wg. Forbesa [RANKING]