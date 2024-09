fot. Fox 2000 Pictures

Reklama

W zeszłym roku krążyły plotki, że legendarna aktorka Meryl Streep spotkała się z Marvel Studios w sprawie roli. Oczywiście, wszyscy patrzyli na nie z przymrużeniem oka, ponieważ podobne doniesienia o różnych gwiazdach Hollywood wstępujących w szeregi MCU pojawiają się co jakiś czas i zwykle okazują się nieprawdą. Wygląda jednak na to, że w tej legendzie mogło być ziarenko prawdy.

Meryl Streep w MCU? To bardziej realne, niż sądzicie

Podczas oficjalnej premiery serialu To zawsze Agatha, prestiżowy portal Variety miał szansę zadać kilka pytań dyrektorce castingu Sarah Halley Finn. Najpierw dziennikarz spytał, kogo nadal chciałaby obsadzić w projekcie Marvela, a do tej pory się to nie udało. Halley Finn odpowiedziała natychmiast, że Meryl Streep. Stwierdziła, że mogłaby zagrać w MCU, kogokolwiek by zechciała. Następnie przedstawiciel Variety chciał wiedzieć, czy skontaktowała się z nią tej sprawie. Dyrektorka castingu odpowiedziała tajemniczym "może" z uśmiechem na ustach. Dodała jednak, że do tej pory nie znaleźli dla niej odpowiedniej roli.

Całe wideo możecie zobaczyć poniżej.

ROZWIŃ ▼

Meryl Streep to legendarna aktorka. Była aż 21 razy nominowana do Oscara, czyli prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody w świecie filmu. Zdobyła łącznie trzy statuetki od Akademii za role w takich produkcjach jak Żelazna Dama (2011), Wybór Zofii (1982) i Sprawa Kramerów (1979). Jeden z jej najgłośniejszych występów to wcielenie się w Mirandę Priestly w filmie Diabeł ubiera się u Prady (2006).

Najlepsze występy aktorskie w MCU

43. Taika Waititi - Korg