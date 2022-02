Meta wprowadza Personal Boundary do swoich aplikacji VR, aby zapobiegać próbom molestowania

Źródło: Meta

Stworzenie przez firmę Meta (dawnego Facebooka) Personal Boundary jest pokłosiem nieprawidłowości, do jakich dochodziło w trakcie testowania pierwszych aplikacji VR wchodzących w skład szumnie zapowiadanego Metaverse. Parmy Olson z serwisu Bloomberg poskarżyła się, że w Horizon Worlds została otoczona przez grupę mężczyzn, którzy natarczywie robili jej zdjęcia. Z kolei Tanya Basu z MIT Technology Review poinformowała o jednej z testerek, której wirtualny awatar był obmacywany przez innego użytkownika Horizon Worlds. Świadkowie tego wydarzenia tylko dopingowali napastnika, eskalując tym samym negatywne emocje.

Mimo iż w powyższych przypadkach nie doszło do bezpośredniego fizycznego kontaktu z innymi użytkownikami, poszkodowane kobiety czuły się tak, jakby ktoś molestował je w prawdziwym świecie. Zespół Meta zapowiedział, że wprowadzi rozwiązanie ograniczające bezpośrednią interakcję pomiędzy użytkownikami społecznościowych aplikacji VR. Personal Boundary jest realizacją tej obietnicy.

Nowe narzędzie trafi do Horizon Worlds oraz Horizon Venues i otoczy każdego awatara 60-centymetrową, nieprzekraczalną bańką bezpieczeństwa. Dzięki temu użytkownicy nie będą mogli zbliżyć się do siebie na odległość mniejszą niż ekwiwalent 1,2 metra w świecie rzeczywistym. Ponadto jeśli ktoś podejdzie do drugiego użytkownika na minimalną odległość i wyciągnie dłonie w strefę bezpieczeństwa, te znikną z pola widzenia.

Firma zadbała także o to, aby zapobiec wykorzystaniu Personal Boundary do blokowania awatarów w rogach pomieszczeń czy wąskich korytarzach. Jak poinformowali przedstawiciele Meta redakcję The Verge, choć strefy bezpieczeństwa nie pozwolą wejść użytkownikom w bezpośrednią interakcję, nie uniemożliwią przechodzenia przez inne awatary blokujące przejście w wirtualnej przestrzeni.

Funkcja Personal Boundary zostanie aktywowana automatycznie, aby domyślnie ochronić wszystkich użytkowników Horizon Worlds oraz Horizon Venues. Strefy bezpieczeństwa nie będą jednak widoczne, jak zaprezentowano to na ilustracjach do tego artykułu. Materiały graficzne zaprezentowane przez zespół Meta powstały jedynie w celach informacyjnych. W wirtualnych rzeczywistościach strefy te będą niewidoczne.

