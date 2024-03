Metal Hellsinger VR zapowiedziane. Walka z demonami w rytm muzyki już wkrótce w wirtualnej rzeczywistości

fot. materiały prasowe

Metal Hellsinger to nietypowe połączenie pierwszoosobowej strzelanki i gry muzycznej. Gracze walczą w tej produkcji z hordami demonicznych przeciwników, strzelając i przeładowując broń w rytm ciężkich gitarowych brzmień w tle. Dzieło studia The Outsiders dostępne jest obecnie na PC i konsolach, a jeszcze w tym roku trafi do wirtualnej rzeczywistości.

Wersja VR ma trafić na urządzenia Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest Pro oraz PlayStation VR2 oraz dostępna będzie na Steam. Dokładny termin premiery nie został ujawniony.

Metal Hellsinger VR - zwiastun gry

Nawet gdy pracowaliśmy nad oryginałem, fantazjowaliśmy o tym, jak ekscytująca byłaby gra w VR, a wielu fanów mówiło to samo. Teraz ta fantazja się spełnia i nie ma wątpliwości: zabijanie demonów w rytm epickich utworów metalowych, z pełnym odwzorowaniem ruchu w VR, jest tak niesamowite, jak sobie wyobrażaliśmy - powiedział Erling Ellingsen, dyrektor ds. marketingu w Funcom.