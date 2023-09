To on zagra Michaela Jacksona. "Brzmi jak on, tańczy jak on i śpiewa jak on"

fot. youtube: AwardsShowNetwork

Reklama

Antoine Fuqua zapowiada swój film biograficzny o Michaelu Jacksonie. Reżyser jest pod wrażeniem tego, jak bardzo Jaafar Jackson, który gra główną rolę w filmie i jest bratankiem zmarłego piosenkarza, jest podobny do legendarnego Króla Popu. Jego wypowiedź znajdziecie poniżej.

Antoine Fuqua powiedział w rozmowie z portalem EW:

To niesamowite, jak bardzo jest podobny do Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on i śpiewa jak on. To naprawdę nieprawdopodobne. Graham King, który jest fantastycznym producentem, znalazł go, przedstawił mi i byłem po prostu zachwycony.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1620106482330263552

Przypominamy, że Michael to film biograficzny od Lionsgate o legendarnym Królu Popu. Antoine Fuqua zapowiada, że produkcja poruszy niektóre kontrowersje, w które piosenkarz był uwikłany za życia. Scenarzystą jest John Logan, a producentem Graham King, który stoi za Freddy Mercury Queen story of Bohemian Rhapsody.

Aktualnie prace nad filmem Michael zostały wstrzymane przez trwający strajk scenarzystów i aktorów. Nie wiadomo, kiedy znów ruszy produkcja.