Michael Jackson doczeka się filmu biograficznego. Wybrano reżysera

Lionsgate pracuje nad fabularnym filmem biograficznym, którego bohaterem będzie Król Popu, Michael Jackson. Obraz, który został zatytułowany po prostu Michael, wyreżyseruje Antoine Fuqua, twórca takich produkcji jak Dzień próby czy Do utraty sił.

Graham King, doświadczony specjalista w dziedzinie filmów biograficznych, mający na swoim koncie nagrodzone Oscarem Bohemian Rhapsody, produkuje wraz z Johnem Brancą i Johnem McClainem, którzy są współwykonawcami majątku Michaela Jacksona. Scenariusz napisał John Logan, który ma na swoim koncie skrypty do takich filmów jak Gladiator i Aviator.

Michael Jackson - kim był?

Michael Jackson to niekwestionowana legenda muzyki z 13 nagrodami Grammy na koncie. Piosenkarz rozpoczął swoją karierę już w wieku dziecięcym śpiewając w rodzinnym zespole The Jackson 5. W trakcie swojej kariery solowej wylansował ogromną liczbę hitów między innymi Billie Jean, Man in the Mirror, Smooth Criminal, Beat It czy Thriller.